До конца года остается 358 дней.

7 января во всем мире отмечаются Православное Рождество, Международный день программистов, Международный день глупой походки и День святой прялки.В США сегодня празднуют День древних камней, День выпускания газов, День темпуры и День болванчика, в Италии - День флага, в Армении - День поминовения усопших и Мерелоц, в Египте - День богини Сехмет, в Камбодже - День победы над геноцидом, в Либерии - День пионеров, в Гане - День Конституции, а в Японии - Праздник семи трав "Дзиндзицу".Православная церковь восточного обряда 7 января празднует Рождество Христово. Считается, что это второй по величине праздник после Пасхи.7 января именины у Виталия.