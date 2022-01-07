7 января из-за аварий в части города Харькова временно отключили холодную воду.

Киевский район: ул. Люсинская (ч/с) до 20:00 07.01.22 г.

Московский район: ул. Руслана Плоходько, 4 (п. №1, стояк) до 15:00 07.01.22 г.; ул. Гвардейцев Широнинцев, 5-б (п. №1, стояк), ул. Героев Труда, 17 (п. №11, стояк), ул. Познанская, 11-а (п. №1) до 17:00 07.01.22 г.

Немышлянский район:ул. Василия Мельникова, 6/1 (п. №2) до 17:00 07.01.22 г.; ул. Танкопия, 41-б (п. №2, стояк) до 17:00 08.01.22 г.

Слободской район: пр. Льва Ландау, 16 (п. №1, стояк) до 20:00 07.01.22 г.

Шевченковский район: пр. Победы, 75, ул. Архитекторов, 24 (п. №2) до 17:00 07.01.22 г.; ул. Отакара Яроша, 59 (п. №1, стояк), ул. Клочковская, 148-а (п. №1, стояк), ул. Отакара Яроша, 47 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 07.01.22 г.

Как сообщает пресс-служба коммунального предприятия "Харьковводоканал", в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение по следующим адресам: