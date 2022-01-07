Медики опубликовали статистику показателей заболеваемости COVID-19 в регионах страны.Как стало известно изданию Вечерний Харьков из официальной информации Минздрава, 5 января Харьковская область находится в желтой зоне карантина. В частности, в регионе повышен уровень заболеваемости – 110 случаев на 100 тысяч человек, при максимально допустимых 75 на 100 тысяч населения.
Загруженность коек в «ковидных» больницах составляет 22,3%.
Напомним, что за минувшие сутки в Харьковской области медики лабораторно подтвердили 652 случая коронавирусной инфекции, 182 человека выздоровели, 5 - скончались.