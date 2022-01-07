В Основянском районе Харькова ночью произошел пожар в двухэтажном жилом доме.Как рассказали в Службе по чрезвычайным ситуациям, 7 января в 00:16 спасатели получили сообщение о том, что в двухэтажном жилом доме по 2-му въезду Аравийскому произошел пожар.
К месту происшествия сразу же выехали два отделения пожарно-спасательной службы на автоцистернах, на момент прибытия которых на первом этаже в квартире горел диван и домашние вещи. Также, из-за сильного задымления, спасателям пришлось эвакуировать двух жителей дома, включая одного ребенка.
Локализировать возгорание удалось в 00:33, а в 01:43 пожар был полностью потушен. Предварительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.
Напомним, что ранее во время пожара в поселке Чемужевка погиб мужчина.