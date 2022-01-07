Накануне вечером на улице Есенина возле подъезда был найден пакет, в котором находился мертвый новорожденный младенец.

В прокуратуре рассказали первые подробности трагедии на улице Есенина, где накануне вечером, 6 января, нашли тело мертвого новорожденного младенца в пакете.По информации пресс-секретаря областной прокуратуры Дмитрия Чубенко, следствию удалось установить личность матери малыша. Ею оказалась 22-летняя иностранная студентка, которая вместе с братом проживала в доме, где был найден ребенок. Также Чубенко рассказал, что женщина скрывала беременность и родила в квартире. По ее словам, малыш родился уже мертвым. Сейчас тело ребенка находится на экспертизе, которая должна установить причины смерти и правдивость слов матери.По факту трагедии в полиции открыли уголовное производство по статье за преднамеренное убийство матерью своего новорожденного ребенка. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.