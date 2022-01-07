Следователи сообщили мужчине о подозрении в совершении убийства. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

Как сообщает Вечерний Харьков со ссылкой на официальную информацию полиции, тело 54-летнего жителя поселка Кутузовка обнаружили 6 января в квартире по улице Мира. На лице мужчины были гематомы.В совершении уголовного правонарушения полицейские разоблачили ранее неоднократно судимого жителя города Изюма 1976 года рождения. По информации полиции, в тот день подозреваемый вместе с погибшим находился в гостях, где употребляли алкоголь. Позже между мужчинами возникла ссора, в ходе которой изюмчанин нанес несколько ударов кулаками по голове знакомому. Потерпевший упал на пол и скончался.Вероятный злоумышленник был задержан, а 6 января ему сообщили о подозрении в совершении преднамеренного убийства. Сейчас решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения. Если вина задержанного будет доказана, ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.