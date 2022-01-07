Полиция задержала жителя Харьковщины, который во время ссоры едва не убил 22-летнюю девушку.

Как рассказали в областном главке полиции, 6 января в 22:40 правоохранителям поступило сообщение от жительницы села Андреевка. Женщина заявила, что напротив ее дома лежит девушка с ножом в спине.Полицейские установили, что к совершению преступления причастен 52-летний мужчина, который ранее уже был судим за нанесение тяжких телесных повреждений.Как выяснилось, в Сочельник он вместе со своей сожительницей и ее 22-летней дочерью употребляли алкоголь. Во время распития спиртного между родственниками началась ссора. Мужчина схватил нож и ранил девушку, после чего пытался совершить суицид.Следователи Красноградского райотдела полиции задержали мужчину, а по факту преступления возбудили уголовное производство по ст.15 ч. 2, ч. 1 ст.115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Если вина задержанного будет доказана, ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.