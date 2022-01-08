В Минздраве опубликовали статистику заболеваемости коронавирусной инфекцией на Харьковщине.

Как стало известно изданиюиз официальной информации Министерства здравоохранения Украины, за минувшие сутки в Харьковской области медики лабораторно подтвердили 241 случай коронавирусной инфекции, 93 человека выздоровели, 3 - скончались.Так, по состоянию на 8 января, всего за время пандемии в регионе было зарегистрировано 245118 случаев заболевания, 232038 человек выздоровели, 6415 - скончались.