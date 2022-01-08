До конца года остается 357 дней.8 января во всем мире отмечаются День вращения Земли, День компьютерного набора, День распространения микробов радости, День Аргайла (День узора из ромбов). Также сегодня христианский праздник Собор Пресвятой Богородицы
В США в этот день отмечают День ванны с пеной, День английской ириски, День войны с бедностью, в Армении - День донора костного мозга, а в Греции - Праздник женщин "Гинайкратия".
8 января именины празднуют Николай, Евфимий, Александр, Константин, Дмитрий, Василий, Давид, Мария, Иосиф, Михаил и Леонид.