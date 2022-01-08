До конца года остается 357 дней.

8 января во всем мире отмечаются День вращения Земли, День компьютерного набора, День распространения микробов радости, День Аргайла (День узора из ромбов). Также сегодня христианский праздник Собор Пресвятой БогородицыВ США в этот день отмечают День ванны с пеной, День английской ириски, День войны с бедностью, в Армении - День донора костного мозга, а в Греции - Праздник женщин "Гинайкратия".8 января именины празднуют Николай, Евфимий, Александр, Константин, Дмитрий, Василий, Давид, Мария, Иосиф, Михаил и Леонид.