Данные о показателях эпидемиологической опасности опубликовали на сайте ведомства.Как стало известно изданию Вечерний Харьков из официальной информации Минздрава, 8 января Харьковская область находится в желтой зоне карантина. В частности, в регионе повышен уровень заболеваемости – 112 случаев на 100 тысяч человек, при максимально допустимых 75 на 100 тысяч населения.
Загруженность коек в «ковидных» больницах составляет 21,9%.
Напомним, что за минувшие сутки в Харьковской области медики лабораторно подтвердили 241 случай коронавирусной инфекции, 93 человека выздоровели, 3 - скончались.