Стало известно, где в Харькове отключили холодную воду 8 января.

Киевский район: б-р Мира, 1 (п. №2) до 17:00 08.01.22 г., ул. Героев Труда, 12-а (п. №1, стояк) до 20:00 08.01.22 г.

Московский район: ул. Гвардейцев Широнинцев, 5-б (п. №1, стояк), ул. Героев Труда, 17 (п. №11, стояк), ул. Познанская, 11-а (п. №1, спаренный стояк) до 17:00 09.01.22 г.

Немышлянский район: ул. Танкопия, 41-б (п. №2, стояк) до 17:00 08.01.22 г.

Новобаварский район: ул. Китаенко (ч/с), ул. Шульженко (ч/с), ул. Третья (ч/с), ул. Карамзина (ч/с), ул. Даргомыжского (ч/с), ул. Новодаргомыжская (ч/с), ул. Урожайная (ч/с), ул. Свинаренко, 1, 1-а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12-а, 14, 8, 8/2, 8/3, 8/5, 10, 14, 18, 20, ул. Китаенко, 8, пр. Любови Малой, 34, 34-а, пр. Ново-Баварский, 70, 83, пр. Любови Малой, 22 (п. №2, стояк), ул. Москалевская, 172 (п. №1) до 20:00 08.01.22 г.

Шевченковский район: ул. Культуры, 18 (п. №4, спаренный стояк) до 17:00 08.01.22 г.; пр. Независимости, 5(п. №12, стояк) до 20:00 08.01.22 г.; ул. Отакара Яроша, 59 (п. №1, стояк), ул. Клочковская, 148-а (п. №1, стояк), ул. Отакара Яроша, 47 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 09.01.22 г.

Как сообщили в пресс-службе КП "Харьковводоканал", в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение по следующим адресам: