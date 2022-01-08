О происшествии сообщают очевидцы в харьковских телеграм-каналах.Как стало известно изданию Вечерний Харьков из публикации в городских телеграм-каналах, в районе ХТЗ произошел пожар в трамвае, который следовал маршрутом №26. Сообщается, что прибывшие на место пожарные оперативно ликвидировали возгорание, не дав огню уничтожить вагон.
Подробности происшествия и информация о возможных пострадавших уточняется.
Напомним, что ранее на улице Правды в поселке Чемужевка произошел пожар в частном доме. Во время тушения в одной из комнат пожарные обнаружили тело мужчины.