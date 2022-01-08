Пожар произошел в общежитие №7 ХНУ имени В. Н. Каразина на улице Алчевских.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, накануне вечером, 7 января, в 21:11 на номер 101 поступило сообщение о том, что в студенческом общежитии на улице Алчевских произошел пожар в одной из комнат на третьем этаже.К месту вызова сразу же были направлены пять отделений пожарных, на момент прибытия которых огонь успел распространиться на 4 квадратных метра комнаты и перекинуться на домашние вещи. Кроме того, из-за сильного задымления здания спасателям пришлось эвакуировать 106 человек.В 21:31 пожар был локализован, а уже в 22:37 полностью ликвидирован.Причина возникновения пожара и ущерб устанавливаются. Жертв и пострадавших нет.