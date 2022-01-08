В селе Слобожанское Харьковской области произошел пожар в частном доме. В одной из комнат пожарные обнаружили тело мужчины.

Согласно официальной информации Службы по чрезвычайным ситуациям, 8 января в 10:48 на номер "101" поступило сообщение о том, что в одном из частных домов по улице Зеленая в селе Слобожанское произошел пожар.К месту происшествия из соседнего поселка городского типа сразу же выехало отделение пожарных на автоцистерне. К моменту их прибытия огонь успел распространиться на 70 квадратных метров, охватив деревянные конструкции дома. Также на месте пожара спасатели обнаружили тело 89-летнего мужчины.Причина пожара устанавливается.Напомним, что ранее в пожаре на проспекте Юбилейном в Харькове погиб мужчина 1974 года рождения.