Полиция Харьковской области разыскивает Таисию Халимончук.

Отделом полиции Чугуевского районного управления в Харьковской области устанавливается местонахождение Таисии Халимончук, 2007 года рождения. Девушка, которая проживает в селе Гинеевка, 7 января около 19:00 отправилась на прогулку и домой не вернулась.рост 155 см, среднего телосложения, короткие темные волосы, выбритая правая бровь.в красную куртку, синие джинсы, черные кроссовки на высокой платформе, розовую шапку.Уважаемые граждане, если вам известна любая информация о местонахождении девушки, просим сообщить по телефонам:или другими доступными способами.