Полиция Харьковской области разыскивает Таисию Халимончук.Отделом полиции Чугуевского районного управления в Харьковской области устанавливается местонахождение Таисии Халимончук, 2007 года рождения. Девушка, которая проживает в селе Гинеевка, 7 января около 19:00 отправилась на прогулку и домой не вернулась.
Ее приметы: рост 155 см, среднего телосложения, короткие темные волосы, выбритая правая бровь.
Была одета: в красную куртку, синие джинсы, черные кроссовки на высокой платформе, розовую шапку.
Уважаемые граждане, если вам известна любая информация о местонахождении девушки, просим сообщить по телефонам: 0503055233, 0574734993, 0662643085, 102 или другими доступными способами.