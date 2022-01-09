Статистика заболеваемости коронавирусной инфекцией по Харьковской области за 9 января.

Как стало известно изданиюиз официальной информации Министерства здравоохранения Украины, за минувшие сутки в Харьковской области медики лабораторно подтвердили 128 случаев коронавирусной инфекции, 134 человека выздоровели, 2 - скончались.Так, по состоянию на 9 января, всего за время пандемии в регионе было зарегистрировано 245246 случаев заболевания, 232172 человека выздоровели, 6417 - скончались.