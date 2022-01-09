Вечерний Харьков рассказал, какой праздник отмечается 9 января.

9 января во всем мире празднуют Международный день хореографа, День путешествия на воздушном шар, День игры в Бога.Кроме того, в США отмечают День статического электричества, День благодарности правоохранительным органам, День карты визуализации и День абрикоса, в Хорватии - День принятия Резолюции об отделении Меджимурья от венгерского государства, в странах Скандинавии - День памяти Рауда Сильного, в Японии - Праздник удачи и счастья "Тока Эбису", в Таиланде - День детей, во Вьетнаме - День школьников и студентов, в Индии - День индийцев-нерезидентов, в Южном Судане - День мирного соглашения, в Индии - День поста и духовных практик "Сапхала Экадаши", в Панаме - День мучеников, а в Аргентине - Карнавал страны.Православная церковь 9 января почитает великомученика Стефана.9 января именины у Иосифа, Давида, Иакова, Степана и Фёдора.