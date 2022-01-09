В КП "Харьковводоканал" сообщили об аварийных отключениях холодного водоснабжения в городе.

Киевский район: ул. Героев Труда, 12-а (п. №1, стояк) до 20:00 09.01.22 г.

ул. Героев Труда, 12-а (п. №1, стояк) до 20:00 09.01.22 г. Московский район: ул. Гвардейцев Широнинцев, 5-б (п. №1, стояк), ул. Героев Труда, 17 (п. №11, стояк), ул. Познанская, 11-а (п. №1, спаренный стояк), пр. Юбилейный, 59-г (п. №8, стояк) до 17:00 09.01.22 г.; пр. Юбилейный, 72-а (п. №8), ул. Валентиновская, 60 (п. №3) до 20:00 09.01.22 г.

ул. Гвардейцев Широнинцев, 5-б (п. №1, стояк), ул. Героев Труда, 17 (п. №11, стояк), ул. Познанская, 11-а (п. №1, спаренный стояк), пр. Юбилейный, 59-г (п. №8, стояк) до 17:00 09.01.22 г.; пр. Юбилейный, 72-а (п. №8), ул. Валентиновская, 60 (п. №3) до 20:00 09.01.22 г. Основянский район: ул. Достоевского, 22-б (п. №1, стояк) до 17:00 09.01.22 г.; пр. Гагарина, 174 (кор. №6, п. №2, стояк) до 20:00 10.01.22 г.

ул. Достоевского, 22-б (п. №1, стояк) до 17:00 09.01.22 г.; пр. Гагарина, 174 (кор. №6, п. №2, стояк) до 20:00 10.01.22 г. Слободской район: ул. Танкопия, 12-а (стояк) до 20:00 10.01.22 г.; пр. Петра Григоренко, 14 (п. №4) до 20:00 09.01.22 г.

ул. Танкопия, 12-а (стояк) до 20:00 10.01.22 г.; пр. Петра Григоренко, 14 (п. №4) до 20:00 09.01.22 г. Шевченковский район: ул. Культуры, 18 (п. №4, спаренный стояк) до 17:00 09.01.22 г.; ул. Отакара Яроша, 59 (п. №1, стояк), ул. Клочковская, 148-а (п. №1, стояк), ул. Отакара Яроша, 47 (п. №1, спаренный стояк), пр. Независимости, 5 (п. №12, стояк), ул. Ахсарова, 15-а (п. №1, стояк), въезд Армейский, 8 (п. №1) до 20:00 09.01.22 г.

Как сообщает пресс-служба коммунального предприятия "Харьковводоканал", в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение по следующим адресам: