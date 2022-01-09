Патрульные полицейские спасли харьковчанина, который облил себя горючей жидкостью и поджег.

Как сообщили в пресс-службе харьковской патрульной полиции, происшествие произошло вечером 6 января. Патрульные получили вызов о семейной ссоре на улице Яновского. Во время общения с участником конфликта, мужчина внезапно поджег свою одежду, которую еще до приезда инспекторов облил легковоспламеняющимся веществом.Не теряя времени, полицейские начали тушить огонь. Поджигатель всячески пытался оттолкнуть патрульных и не давал к себе подойти, однако правоохранителям удалось положить мужчину на пол и потушить горящую одежду.В дальнейшем пострадавшего передали сотрудникам скорой медицинской помощи, которые госпитализировали гражданина в больницу.