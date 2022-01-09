Правоохранители установили, что девушка из Чугуевского района гуляла с друзьями в Харькове.

Как ранее сообщал Вечерний Харьков со ссылкой на отдел коммуникаций областного главка полиции, 8 января правоохранители получили сообщение, что накануне вечером, 7 января, пошла на прогулку и не вернулась 14-летняя жительница села Гинеевка Чугуевского района.На поиски девушки полицейские задействовали весь личный состав Чугуевского районного управления и в ходе отработки круга ее друзей выяснили, что несовершеннолетняя находилась в Харькове и гуляла с друзьями.С подростком провели профилактическую беседу и вернули домой. Решается вопрос о привлечении родителей к административной ответственности.