По информации следствия, задержанный убил свою знакомую, а тело хранил на балконе.

Как рассказали в полиции, 8 января к правоохранителям обратилась женщина, которая заявила, что обнаружила тело человека в пруду по улице Грозненской.Прибыв на место вызова, полицейские обнаружили тело женщины, ноги которой были связаны шнурком, а к ее стопам скотчем был примотаны куски асфальта. Криминалисты пришли к выводу, что смерть была насильственной.В ходе расследования полицейские установили личность погибшей. Ею оказалась 42-летняя харьковчанка, которая жила в доме по улице Грозненской вместе с матерью и сыном. Мать женщины рассказала правоохранителям, что последний раз видела дочь месяц назад. С заявлением об исчезновении родственники в полицию не обращались, так как дочь вела асоциальный образ жизни, пьянствовала и не раз надолго уходила из дома.Также мать сообщила, что дочь поддерживала тесные отношения с 43-летним соседом, который заявил полицейским, что не видел потерпевшую около месяца и где она может быть не знает. Другая же соседка вспомнила, что в начале декабря прошлого года заметила пострадавшую в компании другого мужчины, который проживает в этом же доме.Таким образом оперативники вышли на след человека, который вероятно причастен к совершению убийства. По информации правоохранителей, ранее он был неоднократно осужден за кражи и подозревался в совершении грабежа.Следователи выяснили, что 7 декабря женщина вместе со знакомыми употребляла алкоголь в гостях у 50-летнего соседа. При распитии спиртного между ними возник конфликт, в ходе которого злоумышленник ударил женщину кулаком в лицо. Она упала на пол, а компания продолжила пить в другой комнате. Когда вечеринка кончилась, женщина уже была мертвой.Через некоторое время хозяин квартиры вынес тело убитой на балкон и закрыл. Приблизительно через неделю он положил тело в строительный мешок и отнес к пруду неподалеку от своего дома.В настоящее время мужчина признался в совершении убийства и сотрудничает со следствием. Решается вопрос по сообщению ему о подозрении и избрании меры пресечения. Согласно санкции статьи задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.