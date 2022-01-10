До конца года остается 355 дней. Вечерний Харьков рассказал, какие праздники и события отмечают в мире 10 января.

10 января во всем мире отмечаются День открытия первой сессии Генеральной Ассамблеи ООН, День своеобразных людей и День обучения танцам пингвинов.Кроме того, в США празднуют День горького шоколада, День сокращения энергетических затрат, День благодарности комнатным растениям, День без глютена, День наведения порядка на рабочем столе и День спасения орлов, в Казахстане - День Национальной гвардии, на Фолклендских островах - День Маргарет Тэтчер, на Багамах - День принципа большинства, в Бенине - Праздник вуду, а в Японии - День совершеннолетия и День номера 110.Православная церковь 10 января почитает преподобного Игнатия. В народе этот день также называют "Домочадцев день", "День Агафии и Домны", "Никанор" и "Дорофей".10 января именины или "День ангела" Александра, Леонида, Петра, Николая, Зинона, Евфимия, Агафии, Домны, Игнатия, Никанора и Аркадия.