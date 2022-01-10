О статистике заболеваемости рассказали в пресс-службе Минздрава.

Как стало известно изданию Вечерний Харьков из официальной информации Министерства здравоохранения Украины, за минувшие сутки в Харьковской области медики лабораторно подтвердили 192 случая коронавирусной инфекции, 210 человек выздоровели, 3 - скончались.

Так, по состоянию на 10 января, всего за время пандемии в регионе было зарегистрировано 245438 случаев заболевания, 232382 человека выздоровели, 6420 - скончались.

Напомним, в МОЗ сообщили, в какой зоне карантина находится Харьковская область.

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