В Министерстве опубликовали информацию о карантинных показателях в регионах Украины.

Как стало известно изданиюиз официальной информации Минздрава, 10 января Харьковская область находится в желтой зоне карантина. В частности, в регионе повышен уровень заболеваемости – 118 случаев на 100 тысяч человек, при максимально допустимых 75 на 100 тысяч населения.Загруженность коек в «ковидных» больницах составляет 22,8%.Напомним, что за минувшие сутки в Харьковской области медики лабораторно подтвердили 192 случая коронавирусной инфекции, 210 человек выздоровели, 3 - скончались.