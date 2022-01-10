Часть домов в городе временно осталась без холодной воды.

По информации коммунального предприятия "Харьковводоканал", водоснабжения не будет в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ. Воды не будет по следующим адресам:ул. Культуры, 18 (п. №4, спаренный стояк) до 17:00 10.01.22 г.; ул. Отакара Яроша, 59 (п. №1, стояк), ул. Клочковская, 148-а (п. №1, стояк), ул. Отакара Яроша, 47 (п. №1, спаренный стояк), пр. Независимости (Правды), 5 (п. №12, стояк), пр. Победы, 75 (п. №7, стояк), пр. Победы, 62-б (п. №5, стояк), ул. Клочковская, 156-а до 20:00 10.01.22 г.ул. Свободы (Иванова), 18 (п. №1), ул. Сумская, 126 (п. №6) до 20:00 10.01.22 г.ул. Гвардейцев Широнинцев, 5-б (п. №1, стояк), ул. Героев Труда, 17 (п. №11, стояк), ул. Познанская, 11-а (п. №1, спаренный стояк) до 17:00 10.01.22 г.пр. Ново-Баварский (Ильича), 91 (п. №1), 93, 91, ул. Дмитриевская, 28 (п. №2, стояк) до 20:00 11.01.22 г.; ул. Пермская, 17 (стояк) до 20:00 10.01.22 г.ул. Военная, 33 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 10.01.22 г.пр. Петра Григоренко, 14 (стояк) до 17:00 10.01.22 г.ул. Ильинская, 67 (п. №1, стояк) до 20:00 10.01.22 г.