Автомобиль скорой помощи не смог доехать к адресу вызова.

Спасатели помогли бригаде медиков добраться на вызов к пострадавшему мужчине. Об этом сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.9 января в 11:51 медикам поступил вызов о том, что в одном из садовых обществ Харьковского района 63-летний мужчина во время работы с бензопилой получил резаные раны нижних конечностей.Из-за бездорожья и гололеда машина скорой помощи не смогла доехать к адресу вызова. На помощь вызвали ГСЧС. Спасатели транспортировали медицинскую бригаду своим автомобилем повышенной проходимости 2 километра к месту назначения.После оказания первой помощи мужчину госпитализировали.