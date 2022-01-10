Бойцы ГСЧС продолжают оказывать помощь водителям, которые не могут самостоятельно выехать из-за непогоды.

В последние сутки спасатели два раза привлекались для оказания помощи водителям, автомобили которых попали на проблемные участки дорог. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Харьковской области.Так, в Московском районе Харькова легковушка Daewoo Lanos попала на обледенелый участок дороги на улице Владислава Зубенко, 38. Самостоятельно водитель выехать не мог, помогли спасатели 18-й государственной пожарно-спасательной части.Спасатели обращаются к водителям быть осторожными на дороге, соблюдать безопасную скорость и дистанцию.Напомним, на Харьковщине спасатели помогли медикам добраться к раненому мужчине.