Заболевание выявили у иностранного студента.

С начала года в Харькове зарегистрирован первый завозной случай малярии у гражданина Республики Конго, прибывшего на обучение в высшее учебное заведение. Об этом сообщили в ГУ "Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины".Возбудители малярии обнаружили, когда студент проходил медицинский осмотр в городской студенческой больнице. Для дообследования его отправили в терапевтическое отделение городской клинической больницы №31.По месту жительства больного провели эпидемиологическое расследование и ввели комплекс противоэпидемических мероприятий.. Малярия – это группа трансмиссивных заболеваний, передающаяся от больного здоровому человеку малярийными комарами и протекающая с лихорадкой, ознобом, проливным потом.Болезнь наиболее распространена в странах Африки, Центральной и Южной Америки, Азии, Океании. Диагностика заболевания основывается на клинико-эпидемиологических данных (нахождение в эндемической относительно малярии стране), наличии клинических признаков (лихорадочных приступов) и результатов исследования крови.