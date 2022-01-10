Заболевание выявили у иностранного студента.

С начала года в Харькове зарегистрирован первый завозной случай малярии у гражданина Республики Конго, прибывшего на обучение в высшее учебное заведение. Об этом сообщили в ГУ "Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины".

Возбудители малярии обнаружили, когда студент проходил медицинский осмотр в городской студенческой больнице. Для дообследования его отправили в терапевтическое отделение городской клинической больницы №31.

По месту жительства больного провели эпидемиологическое расследование и ввели комплекс противоэпидемических мероприятий.

Справка. Малярия – это группа трансмиссивных заболеваний, передающаяся от больного здоровому человеку малярийными комарами и протекающая с лихорадкой, ознобом, проливным потом.

Болезнь наиболее распространена в странах Африки, Центральной и Южной Америки, Азии, Океании. Диагностика заболевания основывается на клинико-эпидемиологических данных (нахождение в эндемической относительно малярии стране), наличии клинических признаков (лихорадочных приступов) и результатов исследования крови.

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