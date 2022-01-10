ПЦР-тест с отрицательным результатом женщина продала за 500 гривен.

Киевской окружной прокуратурой Харькова утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении владелицы туристического агентства по факту нарушения санитарных правил и норм, установленных с целью предотвращения эпидемических и других инфекционных заболеваний (ч. 1 ст. 325 УК Украины). Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуре.Досудебным расследованием установлено, что в начале сентября 2021 года в туристическое агентство обратилась женщина, чтобы подобрать и приобрести путевки в Турцию или Грецию для себя и семьи.Владелица турагентства предложила клиентке купить ПЦР-тест с отрицательным результатом на COVID-19 за 500 грн. Женщина согласилась и передала деньги директору турагентства.После этого клиентка получила поддельную справку результатов ПЦР-теста об отсутствии инфицирования коронавирусной болезнью COVID-19, которая была выдана одной из медицинских лабораторий.Во время проведения обысков в помещении турагентства обнаружены и изъяты деньги, компьютерная техника, мобильные телефоны, справки о заказе ПЦР-теста.Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от тысячи до трех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.