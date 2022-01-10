Сложная ситуация с COVID-19 в мире продлится еще минимум три месяца, но уже виден конец пандемии.

Об этом со ссылкой на ВОЗ сообщает The Guardian в понедельник, 10 января.- Мы проходим через марафон, и нельзя сказать, что мы в конце него - этот конец в нашем поле зрения, но пока до него далеко. И до того, как мы до него доберемся, будет еще несколько волн, - сказал специальный посланник ВОЗ по вопросам COVID Давид Набарро.Эксперт добавил, что не может говорить о том, насколько тяжелыми будут следующие волны.- Во-первых, этот вирус продолжает развиваться - у нас есть "Омикрон", но мы получим и другие варианты. Во-вторых, это действительно влияет на весь мир. И если службы здравоохранения в Западной Европе едва справляются, то во многих других частях мира они полностью перегружены, - пояснил Набарро.Также Набарро прокомментировал предположение, что серьезные COVID-вспышки могут быть два или три раза в год.- Я согласен с тем, что, как мне кажется, с этим вирусом будут продолжаться вспышки, и жить с COVID означает быть в состоянии подготовиться к ним и реагировать очень быстро, когда они происходят, - подытожил представитель ВОЗ.