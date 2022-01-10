Ушел из жизни доцент кафедры прикладной химии химического факультета Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина Анатолий Жолновач.Как сообщили в вузе, ученый скончался 31 декабря на 83-м году жизни.
"Вся жизнь Анатолия Михайловича была связана с университетом. Его научные интересы были связаны с областью физической химии неводных растворов электролитов. Он преподавал химию тысячам первокурсников разных факультетов Каразинского университета. С 1994 по 2012 год Анатолий Михайлович возглавлял кафедру теоретической химии. В сложные годы Анатолию Михайловичу удалось сохранить и приумножить кадровый и материально-технический потенциал кафедры теоретической (ныне прикладной) химии. Глубоко скучаем и выражаем искренние соболезнования родным и близким Анатолия Михайловича, разделяем горечь утраты. Светлая память о нем навсегда останется в сердцах всех, кто его знал", - говорится в сообщении.