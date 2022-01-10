В Офисе президента не исключают введение продуктовых карточек в Украине, подобных действующим в США.

Об этом в комментарии BBC Ukraine заявил советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко в понедельник, 10 января.В связи с рекордными ценами на энергоносители в 2021 году ожидается значительное подорожание пищевых продуктов - в ОП готовят варианты антикризисных мер.- В офисе президента позиция более чем четкая: прежде всего, должны получить поддержку наиболее уязвимые и незащищенные слои населения. Как? Варианты будут рассматриваться, - сказал Устенко. - Это могут быть и дополнительные выплаты для компенсации роста цен, и введение food stamps в системе Дія - так называемых "продуктовых чеков", как это практикуется в США, - пояснил советник президента, добавив, что на такой шаг могут пойти "в случае необходимости".