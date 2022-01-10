Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА.

Как информирует канал, 13-летняя чемпионка по боксу Кира Макогоненко из Харькова проводит удивительные тренировки.На сегодняшний день на счету Киры 57 боёв, и во всех она победила. Девочка не скрывает, что её главная цель – Олимпиада.Кира Макогоненко, которая в прошлом году завоевала золотую медаль на юниорском чемпионате Европы по боксу, удивила Сеть своей тренировкой в зале.Видео демонстрирует, как 13-летняя девушка одновременно жонглирует двумя мячиками, ритмично отбивает пневмогрушу и в это же время балансирует на борде.Киру тренирует ее отец, который является двукратным чемпионом мира по кикбоксингу и чемпионом Украины по рукопашному бою.