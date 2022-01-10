В Харькове – 174 новых случая заболевания коронавирусом. По состоянию на 10 января в Харьковском районе, в том числе Харькове, зарегистрировано 187 новых случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 245 438 случаев заболевания COVID-19, 6 636 человек находятся под медицинским наблюдением, 232 382 пациента выздоровели, 6 420 - умерли.По состоянию на 10 января, в области за сутки привито 2 569 человек. Всего с начала вакцинации сделано 2 041 297 прививок: первой дозой привито 1 079 264 человека, две дозы получили 961 233 человека, сделали дополнительные прививки 293 человека, бустерную дозу получили 507 человек.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 10 января в Украине зафиксировано 1 969 новых случаев коронавирусного заболевания. Всего в Украине – 3 704 442 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, 97 325 человек умерли, 3 514 786 - выздоровели.