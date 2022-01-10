Дети из села Вернополье, которые учатся в Малокомышевской гимназии, теперь будут добираться в учебное заведение безопасно и комфортно. Компания Нафтогаз подарила им новый автобус и комплект светоотражающих жилетов. Также в преддверии Нового года гимназисты получили сладости и брендированные сувениры.

К приезду компании Нафтогаз в Малокомышевской гимназии устроили предновогодний праздник. Дети рассказывали стихи, танцевали, пели и благодарили за исполнение своей мечты - собственный школьный автобус.— Счастливы, что будем ездить в школу новым автобусом. Здесь удобно и классно. Мы будем беречь его, – пообещал восьмиклассник Кирилл Устименко.В Малокомышевскую гимназию в десятках километров из соседних сел на учебу подвозятся около 70 детей. Раньше школе приходилось арендовать частный транспорт. Теперь, благодаря подарку Нафтогаза, дети будут ездить своим автобусом. Этому радуются и родители школьников.— Зимой наши дети не будут мерзнуть и будут меньше болеть. Теперь добираться в школу будет удобно в любую погоду и время года, – говорит мама ученицы Малокомышевской гимназии Ольга.Новый транспорт Малокомышевская гимназия получила в рамках проекта «Школа будущего» от предприятия «Надра Юзовская», которое входит в Нафтогаз. Компания сотрудничает с громадами, на территории которых добывает газ. Представитель ООО «Надра Юзовская» Виталий Чудак отмечает: это неотъемлемая составляющая корпоративной социальной ответственности общества.— Современный бизнес не может существовать сам по себе. Успешная громада, рядом с которой ведется производственная деятельность, это успешная страна. Поэтому социальные проекты в первую очередь мы реализуем в тех громадах, где ведется производственная деятельность. Помогаем, когда требуются значительные инвестиции. К примеру, восстановление водоснабжения, ремонт дорожного покрытия, — говорит Виталий Чудак.Сейчас Нафтогаз планирует разрабатывать Юзовскую площадь, которая находится вблизи Оскольского общества: на территории Донецкой и Харьковской областей. Это самый большой нефтегазовый участок на сухопутной территории Украины. ООО «Недра Юзовская» стала частью Нафтогаза с конца 2020 года.— На территории нашего общества нет промышленности. Сотрудничество с Нафтогазом — это, в первую очередь, привлечение инвестиций в наш бюджет. На сегодняшний день компания приобрела нам школьный автобус почти за 2 млн грн и помогла отремонтировать дорогу более чем на 2 млн грн. Для общества это очень ощутимая поддержка, — говорит председатель Оскильской ТГ Геннадий Загоруйко.Нафтогаз является надежным партнером громады. Так, в 2019 году компания направила 1,5 млн грн на реализацию двух социально-инфраструктурных проектов в Оскольском обществе: окончание ремонта дома культуры в селе Студенок и обустройство ФАПа в селе Яремовка. В прошлом году Нафтогаз помог Оскольской громаде в борьбе с распространением коронавируса. Оскольская амбулатория первичной медико-санитарной помощи в разгар пандемии бесплатно получила дефицитные средства защиты, дезинфекторы и электронные инфракрасные термометры. А в текущем году два проекта Оскольского общества выиграли гранты по 100 тыс. грн в рамках образовательно-грантового конкурса «Энергия развития».— Искренне благодарю руководство и всех сотрудников компании за их работу. Собственная добыча газа – это энергетическая безопасность нашего государства. Сегодня мы все с газом и теплом встречаем Новый 2022 год, — отметил председатель Изюмской райгосадминистрации Степан Масельский.С декабря 2020 года НАК «Нефтегаз Украины» является владельцем ООО «Надра Юзовская», владеющей 100% прав на Юзовскую площадь.Юзовская площадь – 7 886 км². Разработка площади в перспективе будет означать большой объем инвестиций в прифронтовые территории, создание новых рабочих мест, налоговые отчисления в местные бюджеты.По оценке имеющейся геологической информации, добывающий потенциал Юзовской площади может достигать 12,7 млрд куб. м газа на следующие 10 лет. Это равняется годовому потреблению газа на нужды населения Украины (в быту и для обогрева). Для добычи такого объема газа «Нафтогаз» планирует инвестировать около 79,6 млрд грн.Потенциальный эффект от разработки Юзовской площади для Харьковской области составит около 24 млрд грн выпуска промышленной продукции и создания более 24 тысяч рабочих мест в нефтегазовой и смежной отраслях.