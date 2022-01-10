Дети из села Вернополье, которые учатся в Малокомышевской гимназии, теперь будут добираться в учебное заведение безопасно и комфортно. Компания Нафтогаз подарила им новый автобус и комплект светоотражающих жилетов. Также в преддверии Нового года гимназисты получили сладости и брендированные сувениры.К приезду компании Нафтогаз в Малокомышевской гимназии устроили предновогодний праздник. Дети рассказывали стихи, танцевали, пели и благодарили за исполнение своей мечты - собственный школьный автобус.
— Счастливы, что будем ездить в школу новым автобусом. Здесь удобно и классно. Мы будем беречь его, – пообещал восьмиклассник Кирилл Устименко.
В Малокомышевскую гимназию в десятках километров из соседних сел на учебу подвозятся около 70 детей. Раньше школе приходилось арендовать частный транспорт. Теперь, благодаря подарку Нафтогаза, дети будут ездить своим автобусом. Этому радуются и родители школьников.
— Зимой наши дети не будут мерзнуть и будут меньше болеть. Теперь добираться в школу будет удобно в любую погоду и время года, – говорит мама ученицы Малокомышевской гимназии Ольга.
Новый транспорт Малокомышевская гимназия получила в рамках проекта «Школа будущего» от предприятия «Надра Юзовская», которое входит в Нафтогаз. Компания сотрудничает с громадами, на территории которых добывает газ. Представитель ООО «Надра Юзовская» Виталий Чудак отмечает: это неотъемлемая составляющая корпоративной социальной ответственности общества.
— Современный бизнес не может существовать сам по себе. Успешная громада, рядом с которой ведется производственная деятельность, это успешная страна. Поэтому социальные проекты в первую очередь мы реализуем в тех громадах, где ведется производственная деятельность. Помогаем, когда требуются значительные инвестиции. К примеру, восстановление водоснабжения, ремонт дорожного покрытия, — говорит Виталий Чудак.
Сейчас Нафтогаз планирует разрабатывать Юзовскую площадь, которая находится вблизи Оскольского общества: на территории Донецкой и Харьковской областей. Это самый большой нефтегазовый участок на сухопутной территории Украины. ООО «Недра Юзовская» стала частью Нафтогаза с конца 2020 года.
— На территории нашего общества нет промышленности. Сотрудничество с Нафтогазом — это, в первую очередь, привлечение инвестиций в наш бюджет. На сегодняшний день компания приобрела нам школьный автобус почти за 2 млн грн и помогла отремонтировать дорогу более чем на 2 млн грн. Для общества это очень ощутимая поддержка, — говорит председатель Оскильской ТГ Геннадий Загоруйко.
Нафтогаз является надежным партнером громады. Так, в 2019 году компания направила 1,5 млн грн на реализацию двух социально-инфраструктурных проектов в Оскольском обществе: окончание ремонта дома культуры в селе Студенок и обустройство ФАПа в селе Яремовка. В прошлом году Нафтогаз помог Оскольской громаде в борьбе с распространением коронавируса. Оскольская амбулатория первичной медико-санитарной помощи в разгар пандемии бесплатно получила дефицитные средства защиты, дезинфекторы и электронные инфракрасные термометры. А в текущем году два проекта Оскольского общества выиграли гранты по 100 тыс. грн в рамках образовательно-грантового конкурса «Энергия развития».
— Искренне благодарю руководство и всех сотрудников компании за их работу. Собственная добыча газа – это энергетическая безопасность нашего государства. Сегодня мы все с газом и теплом встречаем Новый 2022 год, — отметил председатель Изюмской райгосадминистрации Степан Масельский.
Справка.
С декабря 2020 года НАК «Нефтегаз Украины» является владельцем ООО «Надра Юзовская», владеющей 100% прав на Юзовскую площадь.
Юзовская площадь – 7 886 км². Разработка площади в перспективе будет означать большой объем инвестиций в прифронтовые территории, создание новых рабочих мест, налоговые отчисления в местные бюджеты.
По оценке имеющейся геологической информации, добывающий потенциал Юзовской площади может достигать 12,7 млрд куб. м газа на следующие 10 лет. Это равняется годовому потреблению газа на нужды населения Украины (в быту и для обогрева). Для добычи такого объема газа «Нафтогаз» планирует инвестировать около 79,6 млрд грн.
Потенциальный эффект от разработки Юзовской площади для Харьковской области составит около 24 млрд грн выпуска промышленной продукции и создания более 24 тысяч рабочих мест в нефтегазовой и смежной отраслях.