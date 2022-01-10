Сгустки крови важно обнаружить, так как сгустки крови могут вызвать тромбоз глубоких вен (ТГВ). Это может быть опасно, и вам потребуется срочная медицинская помощь. Артериальные тромбы в головном мозге называются инсультами. Сгустки также могут образовываться в сердечных артериях, вызывая сердечные приступы.

Симптомы тромба включают «пульсирующую или схваткообразную боль, отек, покраснение и повышение температуры в ноге или руке». Некоторые испытывают «внезапную одышку, острую боль в груди (может усиливаться при вдохе) и кашель или кровохарканье». NHS предупреждает, что тромбы могут быть опасными для жизни, если их не лечить быстро.ТГВ (тромбоз глубоких вен) может быть очень серьезным и может привести к легочной эмболии. Это когда сгустки крови в ваших венах отрываются, путешествуют по кровотоку и застревают в легких. Легочная эмболия может быть опасной для жизни и требует немедленного лечения. Люди, которые не могут дышать или замечают, что кто-то потерял сознание.Существует ряд факторов риска. К ним относится, если вы находитесь в больнице или недавно выписались из больницы, особенно если вы не можете много двигаться после операции. Следуйте советам врачей по предотвращению образования тромбов.«Это может включать в себя ношение чулок, которые улучшают кровоток, или прием лекарств, снижающих риск образования тромбов», — сообщает NHS.Другие факторы риска включают избыточный вес или использование комбинированных гормональных контрацептивов.Если вы находитесь в группе повышенного риска, вам не следует употреблять много алкоголя, так как это может привести к обезвоживанию организма и повышению склонности к образованию тромбов.