В Балаклее в частном доме нашли тела трех человек, предварительная причина гибели - отравление угарным газом.

Об этом сообщили в ГСЧС.Так, 10 января в 11:55 на номер "101" поступило сообщение от Главного управления Национальной полиции Украины в Харьковской области о том, что в частном домовладении на ул. Правды, 42, в Балаклее, обнаружено трое погибших: мужчина 1958 года рождения, женщина 1960 года рождения и мать мужчины 1933 года рождения.Предварительная причина гибели – отравление угарным газом. Подразделения ГСЧС не вызывались. Пожара не было. В настоящее время следственной оперативной группой полиции выясняются все обстоятельства трагедии.Как правило, угарный газ образуется в условиях нехватки кислорода для горения. Причиной такой ситуации является неисправная вентиляция или засорившаяся дымовая труба, в результате чего дымовые газы не выходят через трубу, а накапливаются в помещении, снижая в свою очередь уровень кислорода, необходимого для горения. Обычное подгорание пищи тоже может вызвать угарный газ и стать причиной отравления. Но в повседневной жизни наиболее частой причиной образования угарного газа все же является слишком рано закрытая печная заслонка.Поскольку угарный газ не имеет запаха, цвета и вкуса, дымовой датчик никак не может его выявить. Стоит знать, что дымовой датчик срабатывает на видимый дым. Это два совершенно разных устройства, принципы работы которых различаются. Датчик угарного газа сообщает с помощью сигнала тревоги о том, что концентрация угарного газа в воздухе начинает приближаться к опасному для человеческого здоровья уровню, он не выявляет утечки природного газа.