Время сверить ваши планы и надежды со звездным «раскладом» на ближайшие дни.

Первостепенной задачей для вас будет сохранение внутренней гармонии и душевного равновесия. Что бы ни происходило – не обращайте внимания. Не стоит браться за то, чего вы делать не умеете.Вам может здорово навредить ваша неугомонность. Не надо хватиться за все подряд, бросьте свои силы на что-нибудь минимально полезное. Не впадайте в лихорадочную спешку, лишь усугубите ситуацию.Придется потратить немало сил и времени на заботу о ближнем. Занятие утомительное, но благородное. Нынче придется быть строгим как к себе, так и к окружающим.Не принимайте все так близко к сердцу. Проблемы, которые вы склонны считать своими, таковыми не являются. Их можно с чистой совестью переложить на чужие плечи. Не забывайте, что человек – животное стадное.Ваше изысканное остроумие с легким оттенком язвительности не будет иметь успеха. Более того, проявляя его на людях, вы рискуете своим здоровьем. Если не можете сдержаться, язвите по телефону.Такое качество, как нерешительность, вам не слишком присуще, но всякое случается. Возможно, какие-то дела придется отложить, и это лучше, чем испортить впечатление о себе неожиданной дрожью в голосе.Придется пойти на компромисс, иначе может произойти та же неприятность, что и со старухой, которая осталась у разбитого корыта. Умерив амбиции, вы вполне можете получить более богатые плоды.Не стоит оставлять все как есть. Вам срочно надо что-то изменить, иначе заскучаете, а это нехорошо. Правда, меняя, следует все-таки придерживаться каких-то разумных рамок.Сейчас вы можете оказаться несколько более уязвимыми, чем обычно. Постарайтесь не встревать ни в какие конфликты – вы пострадаете в них куда больше, чем другие участники.Сейчас не тот период, когда следует слишком заботиться о чувствах окружающих. Пускай голова болит у кого-нибудь другого. Вы сможете восстановить свою способность влиять на события.Следует быть внимательнее к мелочам. Это замедлит продвижение вперед, но принесет ощутимые плоды в будущем. Если кто-то забыл правила честной игры, лучшее, что можно сделать, – это умыть руки.У вас появится возможность внести некоторое разнообразие в рутинное течение дней, проведя небольшой эксперимент с неожиданными последствиями. Скучать не придется.