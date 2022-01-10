В частном доме на Харьковщине погибли три человека.

Как рассказали в отделе коммуникаций областного главка полиции, 10 января в 11.20 в полицию поступило сообщение от женщины о том, что в доме она обнаружила умершими своих родителей и бабушку.На месте происшествия правоохранители установили, что умершими 63-летний мужчина и две женщины - 61 и 88 лет. Кроме того, дом, где жили потерпевшие, был оборудован самодельной газовой системой отопления, а в ванной комнате находился котел кустарного производства.На данный момент тела умерших направлены в морг для установления причины смерти. По факту трагедии следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с примечанием "несчастный случай".Досудебное расследование продолжается.