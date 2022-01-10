Под Харьковом полиция задержала мужчину за нанесение тяжких телесных повреждений своему отцу. От полученных травм пенсионер скончался в больнице.

Согласно официальной информации правоохранителей, накануне в полицию позвонила женщина и сообщила, что между ее сыном и мужем происходит ссора. На момент прибытия патрульных, конфликт перерос в драку, в результате которой нетрезвый мужчина нанес своему 74-летнему отцу многочисленные телесные повреждения. Пострадавшему сразу же вызвали скорую, однако от полученных травм пенсионер скончался в больнице.По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.38-летний мужчина задержан, ему сообщили о подозрении в совершении преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения.Если вина задержанного будет доказана в суде, ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 10 лет.Напомним, что ранее в Харькове полицейские задержали мужчину за убийство соседки