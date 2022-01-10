Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении владелицы туристического агентства, которая занималась продажей ПЦР-тестов с отрицательным результатом на COVID-19. Ее подозревают в нарушении санитарных правил и норм, установленных с целью предотвращения инфекционных заболеваний (ч. 1 ст. 325 УК Украины).

Как сообщили в прокуратуре, досудебным расследованием установлено, что в начале сентября прошлого года в туристическое агентство обратилась женщина, чтоб для себя и своей семьи подобрать и купить путевки в Турцию или Грецию.Директор туристического агентства предложила клиентке купить ПЦР-тест с отрицательным результатом на COVID-19 за 500 гривен. Женщина согласилась и передала деньги, после чего клиентка получила поддельную справку об отсутствии у нее COVID-19, которая была выдана одной из медицинских лабораторий.Во время проведения обысков в помещении турфирмы правоохранители обнаружили и изъяли денежные средства, компьютерную технику, мобильные телефоны, а также справки о заказе ПЦР-теста.Если вина женщины будет доказана в суде, ей грозит штраф от 1000 до 3000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.