В Минздраве провели селекторное совещание по усилению темпов вакцинации в селах.

В Министерстве здравоохранения Украины провели селекторное совещание с руководителями региональных департаментов здравоохранения, во время которого чиновники обговорили возможности увеличения охвата прививками среди жителей сельской местности и распределении среди регионов препарата для лечения COVID-19 "Молнупиравир".В частности, в МОЗ обсудили привлечение более 800 бригад для охвата прививками.Как сообщили в ведомстве, главная цель работы мобильных бригад – увеличение уровня вакцинации среди населения, проживающего в сельской местности, в частности, групп риска. Речь идет о категории людей в возрасте 60+, ведь они наиболее уязвимы к коронавирусной болезни и имеют большие риски тяжело перенести COVID-19.