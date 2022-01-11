В Минздраве опубликовали статистику заболеваемости коронавирусной инфекцией на Харьковщине.

Как стало известно изданию Вечерний Харьков из официальной информации Министерства здравоохранения Украины, за минувшие сутки в Харьковской области медики лабораторно подтвердили 309 случаев коронавирусной инфекции, 183 человека выздоровели, 7 - скончались.Так, по состоянию на 11 января, всего за время пандемии в регионе было зарегистрировано 245747 случаев заболевания, 232565 человек выздоровели, 6427 - скончались.