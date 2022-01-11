До конца года остается 354 дня.

11 января во всем мире отмечают Международный день равенства на работе, Международный день "Спасибо", День тайного приятеля и Всемирный день скетчноутинга.В США сегодня отмечают День штата Арканзас, День осведомлённости о торговле людьми, День поэзии на работе, День молока, День опасности сигарет для вашего здоровья, День магазина путешествий и День прыгания по лужам и обрызгивания друзей, в Германии празднуют День яблок, в Великобритании - День сокровищ наследия, в Японии - Церемония "открытия зеркала", в Тунисе - День детей, в Марокко - День манифеста о независимости, в Непале - День объединения, в Пуэрто-Рико - День Эугенио Марии де Остоса, а в Микронезии - День Конституции Кусаие.Православная церковь 11 января чтит память 14 тысяч убитых по распоряжению царя Ирода младенцев. Таким образом царь пытался найти и убить Иисуса. В народе этот день также называется "Страшной день", "Страшный вечер", "Мученики".11 января именины празднуют Марк, Анна, Иван, Феофил, Георгий и Наталья.