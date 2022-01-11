В МОЗ опубликовали данные об эпидемиологических показателях в регионах страны.

Как стало известно изданиюиз официальной информации Минздрава, 11 января Харьковская область находится в желтой зоне карантина. В частности, в регионе повышен уровень заболеваемости – 123 случая на 100 тысяч человек, при максимально допустимых 75 на 100 тысяч населения.Загруженность коек в «ковидных» больницах составляет 23,4%.Напомним, что за минувшие сутки в Харьковской области медики лабораторно подтвердили 309 случаев коронавирусной инфекции, 183 человека выздоровели, 7 - скончались.