Стало известно, где в Харькове отключили холодную воду 11 января.

Как сообщили в пресс-службе КП "Харьковводоканал", в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:ул. Героев Труда, 68 (п. №2, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 26-б (п. №1, стояк) до 17:00 11.01.22 г., ул. Валентиновская (Блюхера), 33-а, 35/81 35/85, 31-б, ул. Гвардейцев Широнинцев, 38, 38-а-г, 40, 42, 44, 44-б,в, 46, пр. Тракторостроителей, 83-а-г, 83/1 до 20:00 11.01.22 г.ул. Свободы (Иванова), 18 (п. №1), ул. Академика Павлова, 313 (п. №1) до 17:00 11.01.22 г.: ул. Амосова, 5 (п. №14, стояк) до 18:00 11.01.22 г., шоссе Салтовское, 112, 114 до 20:00 11.01.22 г.ул. Власенко, 9 (п. №4, стояк) до 20:00 11.01.22 г.ул. Военная, 33 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 11.01.22 г.ул. Ильинская, 67 (п. №1, стояк) до 20:00 11.01.22 г.ул. Культуры, 18 (п. №4, спаренный стояк), пр. Науки (Ленина), 80 (п. №3), ул. Бакулина, 3-а (п. №3) до 17:00 11.01.22 г.; ул. Отакара Яроша, 59 (п. №1, стояк), ул. Отакара Яроша, 47 (п. №1, спаренный стояк), ул. Бакулина, 3-а (п. №3), пр. Победы, 66 (п. №6, стояк) до 20:00 11.01.22 г.