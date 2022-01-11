Причина пожара устанавливается.10 января в 23:06 спасателям сообщили о пожаре в частном жилом доме в Чугуевском районе. К месту происшествия выехало подразделение пожарно-спасательной части на автоцистерне. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Харьковской области.
К моменту прибытия спасателей стало известно, что в доме горела крыша, внутренние перегородки и домашние вещи на площади около 60 квадратных метров. В дальней жилой комнате, до которой еще не успел добраться огонь, пожарные обнаружили тело хозяина 1969 года рождения. Мужчина задохнулся дымом.
В 02:27 пожар полностью ликвидировали.
Напомним, в Харькове во время пожара спасли двух людей.