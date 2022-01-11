Утром работу станции возобновили.

В 02:30 11 января на ТЭЦ-3 произошел сбой в работе турбины. Ее ​​работу и двух паровых котлов остановили. Об этом сообщили в пресс-службе ХТС. В соцсетях харьковчане жаловались на громкий шум ночью."Сработала система защиты автоматики и, как следствие – произошел выброс пара. Этот процесс громкий, но для окружающей среды не вреден. Наутро работа станции возобновлена. В работу вводится турбина №1", - отметили в КП.Также в ХТС заявили, что отключение турбины не влияет на процесс производства и поставки тепловой энергии в дома харьковчан.