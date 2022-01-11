Правоохранители осмотрели помещение и близлежащую территорию 38 заведений.

10 января в 18:10 правоохранителям сообщили о том, что в торговых центрах Харькова заложена взрывчатка. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.По адресам выехали следственно-оперативные группы, работники кинологического центра, взрывотехнического управления и патрульная полиция. Эвакуация и отвод транспорта не производился.Решается вопрос об открытии уголовного производства.Правоохранители устанавливают лиц причастных к совершению указанного уголовного преступления.