Мужчина хотел откупиться от правоохранителей за 4 тысячи гривен.

10 января на проспекте Льва Ландау патрульные остановили автомобиль Mercedes, водитель которого нарушил правила дорожного движения. У мужчины наблюдались признаки алкогольного опьянения, потому инспекторы предложили пройти ему досмотр на Drager. Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.От досмотра с помощью прибора или у нарколога водитель отказался в присутствии двух свидетелей. Мужчина предложил правоохранителям 4 тысячи гривен. На предупреждение о криминальной ответственности он не реагировал, потому на место вызвали следственно-оперативную группу.На водителя составили административный протокол по ч.1 ст.130 (управление транспортным средством лицом в состоянии опьянения) КУоАП.В течение 10 января харьковские патрульные зафиксировали семь предложений по предоставлению неправомерной выгоды.